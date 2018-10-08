ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında yapılması planlanan ikinci zirveyle ilgili detaylar üzerindeki görüşmelerin, en yakın zamanda başlayacağını bildirdi.



Yonhap'ın haberine göre, Pompeo, Güney Kore'nin başkenti Seul'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump ve Kim arasında yapılması planlanan ikinci zirvenin ayarlanması için iki ülke arasındaki görüşmelerin en yakın zamanda başlayacağını belirtti.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüştüğünü anımsatan Pompeo, Kim ile görüşmelerinde Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma konusunda anlaşmaya varmada önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.



Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Pompeo ile yaptığı görüşmede, Kim'in ilk zirvede varılan anlaşmayı uygulama konusunda "samimi çaba" göstermesinden dolayı Trump'a teşekkür ettiğini aktardı. KCNA'nın haberinde, ABD ve Kuzey Kore arasındaki görüşmelerin iki lider arasındaki "derin güvene" dayandığı vurgulandı.



Trump, Pompeo ile Kim arasındaki toplantıya ilişkin Twitter hesabından, "Bakan Pompeo, Pyongyang'da Başkan Kim ile çok iyi bir görüşme yapmış, Singapur Zirvesi'ndeki anlaşmada ilerleme kaydedilmiş. Yakın zamanda başkan Kim ile tekrar görüşmeyi dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulunmuştu.



Pyongyang ziyaretini tamamlayan Pompeo, daha sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'a geçmişti.



Pompeo, cumartesi günü Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilmiş, diğer yetkililerle de görüşmüştü.



ABD Başkanı Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını duyurmuştu.



Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.