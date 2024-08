Trump, rakibi Harris’i hedef aldı: Kişisel saldırılara hakkım olduğunu düşünüyorum

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, New Jersey eyaletinde bulunan kendisine ait bir golf kulübünde basın toplantısı düzenledi. Demokrat rakibi ve mevcut ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e çok kızgın olduğunu belirten Trump, “Ülkeye yaptıklarından dolayı ona çok kızgınım. Adalet sistemini bana ve diğer insanlara karşı silah olarak kullandığı için ona çok kızgınım. Kişisel saldırılara hakkım olduğunu düşünüyorum" dedi.



“HARRİS DOKUNDUĞU HER ŞEYİ MAHVEDİYOR”



Harris’i başkan yardımcılığı dönemindeki politikaları üzerinden eleştiren Trump, “Kamala Harris ekonomiyi bozan, sınır güvenliğini tehlikeye atan ve açıkçası dünyayı bozan radikal bir Kaliforniyalı liberal" şeklinde konuştu. Harris’in politikalarının ABD ve dünya için “çok yıkıcı” olduğunu savunan Trump, “Harris dokunduğu her şeyi mahvediyor ve eğer kazanırsa, mali durumunuz ve ülkeniz asla düzelmeyecek” ifadelerini kullandı.



“BERBAT BİR BAŞKAN OLURDU”



Demokratların kendisini ve Başkan Yardımcısı Adayı JD Vance'i "tuhaf" olarak nitelemesine tepki gösteren Trump, Harris'in politikalarının “tuhaf" olduğunu söyledi. Harris için "Zekasına pek saygı duymuyorum ve bence berbat bir başkan olurdu" diyen Trump, kişisel saldırılara daha az odaklanmasını isteyen Cumhuriyetçilerden gelen eleştirilere ise "Bence çok sakin bir kampanya yürütüyorum. Bazılarınız 'Saçmaladı' diyecek. İster inanın ister inanmayın, ben çok sakin bir insanım" yanıtını verdi.



YANINDA GETİRDİĞİ ÜRÜNLERLE PAHALILIĞA DİKKAT ÇEKTİ



Basın toplantısı sırasında hazır kahve, kahvaltılık gevrekler ve hamur işleri gibi çok tüketilen market ürünlerini yanında bulunduran Trump, enflasyon ve pahalılık eleştirisi yaptı. Temel gıda maddelerinin fiyatlarının sürekli arttığını vurgulayan Trump, bundan Biden ve Harris yönetimini sorumlu tuttu. Harris'in "Komünist fiyat kontrolleri" önerdiğini iddia eden Trump, "Eğer işe yarasaydı ben de kabul ederdim ama aslında işe yaramıyor. Aslında tam tersi bir etki ve sonuç yaratıyorlar" dedi.