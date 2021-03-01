Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Covid-19 aşısı olmuş

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın, ocakta Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olduğu öne sürüldü.



ABD merkezli haber sitesi Axios'un Trump'ın danışmanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump ve eşi ocakta Beyaz Saray'da Kovid-19 aşısı yaptırdı.



Trump çiftinin hangi aşıyı olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.



Ekim 2020'de Covid-19'u atlatan Trump, kendisinin bağışıklık kazandığını ve aşı olmayacağını açıklamıştı.



3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybeden Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta dolmuş ve yerine Joe Biden geçmişti.