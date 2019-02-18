ABD Başkanı Donald Trump Twıtter hesabından "Suriye'de yakaladığımız 800 DAEŞ militanını Avrupalı müttefiklerimiz geri alarak onları yargılamalı" demişti.
Trump'ın çağrısı Almanya'da gündemin ilk sıralarında.
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bunun "uygulamada zor" olduğunu söylerken, hükümet sözcüsü, konuyla ilgili özellikle Fransa ve İngiltere'yle diyalog içinde olduklarını belirtti.
Alman İçişleri Bakanlığı ise Alman vatandaşlığına sahip olanların ülkeye dönme hakkına sahip olduğunu bildirdi.
Trump, DAEŞ militanlarının Avrupalı ülkeler tarafından alınıp yargılanmadığı takdirde, ABD'nin onları serbest bırakmak zorunda kalacağı uyarısında da bulunmuştu.
Trump'ın DAEŞ çağrısına Almanya'dan yanıt
NTV HaberDünya
Almanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yaptığı "DAEŞ'lileri alın" çağrısına yanıt verdi. Alman hükümet sözcüsü, konuyla ilgili Avrupalı ortaklarıyla görüştüklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump Twıtter hesabından "Suriye'de yakaladığımız 800 DAEŞ militanını Avrupalı müttefiklerimiz geri alarak onları yargılamalı" demişti.