Trump'tan Biden'a "kuralsız tartışma" teklifi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, son tartışmalarında kurduğu üstünlüğün ardından ABD Başkanı Joe Biden'a "herhangi bir sınırlamanın olmadığı" yeni bir tartışma teklifinde bulundu.



Trump, 4 Temmuz tatili sırasında sosyal medya platformu Truth Social'da, "Sahtekar Joe Biden Beceriksizlik Bulmacası'nın cevabını buldum- Başka bir tartışma yapalım, ancak bu sefer hiçbir sınırlama yok" yazdı.

"HER ŞEYİ ALT ÜST EDERDİ"



Eski başkan ilk tartışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Sahnede sadece ikimizin olduğu, ülkemizin geleceği hakkında konuştuğumuz, her şeyi kapsayan bir tartışma. İlk tartışmanın da reytingleri çok yüksekti, hatta rekor kırdı. Ancak böyle bir tartışma, formatı nedeniyle her şeyi alt üst ederdi!" ifadelerine yer verdi.



Trump, "hiçbir sınırlamanın olmadığı" tartışmalarının kendisi için bir başka sınav olacağını söyleyerek, "Ne harika bir akşam olurdu, sadece ikimiz, baş başa. Eskiden olduğu gibi iyi, eski moda bir tartışma. HER ZAMAN, HER YERDE, HER MEKANDA!!!" diye ekledi.

BİR KEZ DAHA KARŞILAŞACAKLAR



İki lider kasım ayında yapılacak seçimden önce en az bir tartışma daha yapmayı kabul etti. Bir sonraki tartışma ABC tarafından sunulacak ve 10 Eylül Salı günü yayınlanacak.



CBS ayrıca her iki tarafı da 23 Temmuz veya 13 Ağustos'ta yapılacak başkan yardımcılığı tartışmasına katılmaya davet etti.



Biden'ın kampanyası bu daveti kabul etti ancak Trump henüz bir başkan yardımcısı adayı açıklamadı.

BIDEN ADAYLIK KARARINDA ISRARCI



Biden'ın 27 Haziran'daki tartışma performansı yaşı, sağlık durumu ve adaylığını tamamen sonlandırıp sonlandırmaması gerektiği konusunda endişeleri artırdı.



Birkaç büyük Amerikan gazetesinin editör kurulları, onun istifa etmesini istedi ve aynı şekilde Kongre'nin görevdeki birkaç Demokrat üyesi ve önde gelen müttefikleri de benzer çağrılarda bulundu.



Ancak Biden, hiçbir yere gitmeyeceğini defalarca vurguladı ve Beyaz Saray, onun adaylıktan çekilmeyi değerlendirdiği yönündeki iddiaları reddetti.