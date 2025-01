Trump'tan Putin'e uyarı: Savaşa son verin yoksa yaptırım uygularım

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Putin'e hem çağrıda hem uyarıda bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda Rusya'ya sert mesajlar gönderdi. Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için bir anlaşmaya varmaması halinde yüksek düzeyli yaptırım ve ithalatta ek gümrük vergileri getirme tehdidini yineleyen Trump, “Rusya'ya zarar vermek istemiyorum. Rus halkını seviyorum ve Başkan Putin ile her zaman çok iyi ilişkilerim oldu” ifadelerini kullandı.

"SAVAŞA SON VERİN YOKSA YAPTIRIM UYGULARIM"



Trump, Rusya'nın II. Dünya Savaşı'nın kazanılmasında yardımcı olduğunu ve bu süreçte yaklaşık 60 milyon insanın hayatını kaybettiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Trump, “Tüm bunları söyledikten sonra, ekonomisi çökmekte olan Rusya'ya ve Başkan Putin'e çok büyük bir iyilik yapacağım. Anlaşın ve bu saçma savaşı durdurun. Durum sadece daha kötüye gidecek. Eğer yakın zamanda bir anlaşma yapılmazsa, Rusya'nın ABD ve diğer katılımcı ülkelere sattığı her şeye yüksek düzeyde vergi, gümrük tarifeleri ve yaptırımlar uygulamaktan başka seçeneğim olmayacak.” dedi.



Trump, açıklamasında ABD'nin Rusya aleyhindeki muhtemel yaptırım girişimine hangi ülkelerin katılacağı hakkında detay vermedi. Seçim kampanyası sırasında Ukrayna'daki savaşı bir günde bitirebileceği vaadinde bulunan Trump, bugünkü mesajında, “Ben başkan olsaydım hiç başlamamış olacak bu savaşı artık geride bırakalım. Bunu kolay yoldan da yapabiliriz, zor yoldan da. Fakat kolay yol, her zaman için daha iyidir.” dedi.



ABD basını, Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaşa diplomatik bir çözüm bulunmasına yönelik bir yaptırım stratejisi üzerinde çalıştığını yazmıştı. Haberlerde, Trump'ın ekibinin Rusya üzerinde baskı oluşturulması için İran ve Venezuela'ya uygulanan yaptırımlara benzer bir yaptırım politikası uygulama seçeneği üzerinde durduğu iddia edilmişti.



"BİR ANLAŞMA YAPMAK ZORUNDA"



Trump, geçtiğimiz pazartesi günü ABD Başkanı olarak ikinci kez göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için anlaşma yapmayarak, “Rusya'yı yok ettiğini” söylemişti. Putin ile görüşmeye hazırlandığını da söyleyen Trump, “Bir anlaşma yapmak zorunda. Rusya, büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak diye düşünüyorum” demişti.



Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz sene aralık ayında yaptığı açıklamada, ülkesinin savaşta kaybettiği asker sayısının 43 bin olduğunu ve 370 bin askerinin de yaralandığını açıklamıştı. Zelenskiy, hesaplamalarına göre Rusya'nın kaybettiği asker sayısının ise 198 bin olduğunu ve 550 binden fazla Rus askerinin de yaralandığını ifade etmişti.