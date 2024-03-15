Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan bakanları bir araya geldi: "Yeni haberlere tanık olacağız"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı başladı.

Haydar Aliyev Merkezi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili katıldı.

Toplantının ardından yapılan basın toplantısında konuşan Bayramov, Türk ve Gürcü mevkidaşlarıyla ekonomi, ticaret, yatırım, ulaşım, tarım, yüksek teknolojiler ve turizm alanlarındaki yeni projeleri konuştuklarını belirterek, "Yakın dönemde bir dizi yeni ve çok ciddi sonuçlara neden olacak haberlere tanık olacağız" dedi.



Bayramov, üç ülkenin ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için Bakü Bildirisini imzaladıklarını bildirerek, "Ekonomik ilişkilerimizin dinamizmi siyasi diyalogla tam uygun şekilde ilerliyor" diye konuştu.

"PROJELER ARTIK REALİTE"

Hazar ve Karadeniz havzalarını kapsayan geniş coğrafyada Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan ekonomik üçgeninin şekillendiğini bildiren Bayramov, şu ifadeleri kullandı: "Ortak çabalarımızla bölge kapsamına çıkarak daha geniş coğrafyayı kapsayan enerji ve ulaştırma haritalarını şekillendiren ve önemli ölçüde değiştiren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Güney Gaz Koridoru gibi projeler artık realitedir."

Bayramov ayrıca mevkidaşlarını, Ermenistan'la çatışma sonrasındaki durum hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği tam sağlandığı için Ermenistan'la barış için tarihi şans doğdu" diyen Bakan Bayramov, "Azerbaycan bu hususta adımlarını atıyor. Bölgesel barış ve istikrar için uluslararası hukukun kuralları uygulanmalıdır. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'daki intikamcı güçleri engellemelidir" ifadelerini kullandı.