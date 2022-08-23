Ukrayna ordusu, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasını vurdu

Rus basınının yerel yetkililere dayandırarak verdiği haberlere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donetsk şehir merkezine yönelik topçu saldırıları gerçekleştirdi.



Yaralıların bulunduğu saldırılar sonucunda şehir merkezinde 6 sivil hayatını kaybederken, bazı mermiler Rus yanlısı ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yönetim binasına düştü. Binanın üst katında ve cephesinde hasar meydana geldi.



Donetsk şehir merkezinde bazı çok katlı konutlara da mermi isabet alırken, saldırılardan biri Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roketatarla düzenlendi.



RUSYA: UKRAYNA'DA GÜÇLERİMİZ MIKOLAYİV BÖLGESİNİN İDARİ SINIRLARINA ULAŞTI

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus güçlerinin Ukrayna'da Herson bölgesinde 36 kilometrekarelik alanı ele geçirdiğini ve Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaştığını söyledi.



Konaşenkov, Ukrayna'da savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Rus güçlerinin Herson ve Mıkolayiv bölgelerine yönelik yaptığı taarruzlar sonucunda Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Birliklerini etkisiz hale getirdiğini, Mıkolayiv bölgesinin idari sınırlarına ulaşıldığını ifade eden Konaşenkov, Herson bölgesinde 36 kilometrekarelik bölgenin kontrol altına alındığını bildirdi.



Komsomolskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini kaydeden Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde 12 kilometrelik bir saha üzerinde kontrol kurulduğunu aktardı.