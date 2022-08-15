Ukrayna'dan tahıl gemilerine ilişkin açıklama

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ülkeden hareket edecek tahıl gemilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldı.

İLK GEMİ 2 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Türkiye'nin girişimleri sonucu 22 Temmuz'da Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasında imzalanan 'Tahıl sevkiyatı' anlaşması kapsamında dün Ukrayna’dan yola çıkan ilk tahıl gemisi Razoni, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirledi.

Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı." dedi.



Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.