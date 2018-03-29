Venezuela'da ayaklanma: 68 ölü

Venezuela'da bir polis merkezindeki mahkumların başlattığı ayaklanmada, ilk gelen bilgilere göre 68 kişi hayatını kaybetti.



Nedeni hakkından henüz resmi bir açıklama yapılmayan ayaklanma, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia'da meydana geldi. Olayların bir mahkumun polisi bacağından vurması sonucu başladığı iddia edildi.



Hayatını kaybeden 68 kişi arasında, yakınlarını ziyarete gelen kadın ve çocukların da olduğu gelen bilgiler arasında.



Mahkum yakınları polis merkezine gelerek bilgi almaya çalıştı. Bu sırada çıkan olaylara polis biber gazıyla müdahale etti.



Cezaevlerinin aşırı kalabalık olduğu ve benzer ayaklanmaların sıklıkla yaşandığı ülkede, yaşanan ekonomik kriz nedeniyle cezaevleri yıllardır ıslah edilemiyor.