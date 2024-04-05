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World Central Kitchen saldırısı: İsrail "vahim hata" dedi, iki subay görevden alındı

İsrail ordusu World Central Kitchen'a bağlı 7 yardım görevlisini öldürdüğü saldırıda, Hamas tetikçisini" hedef aldığını savundu. Saldırıya ilişkin bir dizi "vahim hata" yaptığını kabul eden orduda iki subay görevden alındı, üst düzey komutanlara da kınama cezası verildi.

World Central Kitchen saldırısı: İsrail "vahim hata" dedi, iki subay görevden alındı

ordusu World Central Kitchen'a bağlı 7 yardım görevlisini öldürdüğü saldırıya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

'deki saldırıda bir "Hamas tetikçisini" hedef aldığını savunan İsrail ordusu, bir dizi "vahim hata" yaptığını kabul etti.

Reuters'ın bildirdiğine göre saldırı ile ilgili İsrail'de yürütülen bir soruşturmada, ordunun ciddi hatalar ve prosedür ihlalleri yaptığı tespit edildi ve bunun sonucunda iki subay görevden alındı, üst düzey komutanlar da resmi olarak kınandı.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Yardım araçlarına yönelik saldırı, yanlış tanımlama, karar verme hataları ve Standart Operasyon Prosedürlerine aykırı bir saldırı nedeniyle ciddi bir hatadan kaynaklanan vahim bir hatadır" denildi.

Albay rütbesindeki bir tugay kurmay başkanı ile binbaşı rütbesindeki bir tugay ateş destek subayının görevden alındığı ve aralarında Güney Komutanlığı'nın başındaki generalin de bulunduğu üst düzey subaylara resmi kınama cezaları verildiği belirtildi.

1 Nisan'da meydana gelen saldırı, İsrail'e yönelik uluslararası tepkilere yol açtı.

Kurbanların üç araç arasında canlarını kurtarmak için koşarken bir İsrail insansız hava aracı tarafından dört dakika içinde gerçekleştirilen üç hava saldırısında öldürüldükleri belirtildi.

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