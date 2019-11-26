Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yangından kurtarılma görüntüleriyle haberlere konu olan sevimli koala tedavi gördüğü hastanede yanıkları iyileşmediği için veterinerler tarafından uyutuldu.

14 yaşında olduğu belirtilen ve "Lewis" adı verilen koalanın göğüs ve ayaklarında ciddi yanıklar oluşmuştu.

Avustralya'da meydana gelen yangınlarda şimdiye bine yakın koalanın ölmüş olabileceği belirtiliyor.

Avustralya'da yangınlardan zarar görmüş koalalara yardım edebilmek için online bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya şimdiye kadar 1 milyon 600 bin dolardan fazla bağış yapıldı.