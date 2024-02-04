Yeni bir araştırmaya göre ragbi çocuk istismarı sayılıyor

RAGBİ FUTBOL BİRLİĞİ İDDİALARA YANIT VERDİ



Anderson sözlerine, "Kültürel algı spor dışında bir çocuğa vurmanın istismar olduğu ancak spor yaparken bir çocuğa vurmanın sosyal olarak kabul edilebilir olduğu yönünde. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Sosyal bağlamın ne olduğu önemli değil, her ikisinde de beyin zarar görüyor.” diyerek devam etti.



Ragbi Futbol Birliği (RFU) iddialara yanıt verdi ve oyuncuların güvenliği ve refahının en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.



Açıklamada, “RFU ve İngiltere Ragbi Futbol Okulları Birliği, özellikle oyuncuların güvenliği ve refahı konusunda öğretmenleri ve antrenörleri rehberlik ve çeşitli kaynaklarla desteklemek için yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

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