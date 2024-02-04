Yeni bir araştırmaya göre ragbi çocuk istismarı sayılıyor

Akademisyenler, ciddi yaralanma riski nedeniyle "çocuk ragbisi"nin bir tür istismar olabileceğini iddia etti.
Telegraph'a göre Winchester, Nottingham Trent ve Bournemouth Üniversitelerinden araştırmacılar sporun barındırdığı ağır yaralanma riskinin çocuk istismarı yasalarına aykırı olduğunu savundu.
Uzmanlar, çocuklar ve ebeveynlerinin yüksek riskli sporlara katılmak için yasal olarak bilgilendirilmediğini ve onaylarının alınmadığını savundu.
Ayrıca bilim insanlarına göre spor kurumları aileleri kafa travmalarının sportif aktivitelerin bir yan etkisi olduğuna ikna ediyor.
YILLARCA RAGBİ OYNAMAK HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR
Son çalışma, "kafaya darbe almanın" demans veya parkinson hastalığına yol açabileceğini ve daha genç yaşlarda oynamaya başlayan çocukların, ileri yaşlarda başlayanlara kıyasla beyin travması riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
Çalışmayı yöneten Winchester Üniversitesi'nden spor profesörü Eric Anderson, "Çocukların meşgul olduğu herhangi bir spor, kasıtlı olarak beyinlerine zarar vermemelidir. Çocuklar profesyonel düzeyde spora alışmak yerine eğlenceye, sağlığa ve sosyal gelişime odaklanmalıdır." ifadelerini kullandı.
Bu çarpışmalar bilişsel hasara neden olarak nörodejeneratif hastalıklar ve demans riskini artırıyor. Bu nedenle de çocuğun beynine zarar veriyor.
RAGBİ FUTBOL BİRLİĞİ İDDİALARA YANIT VERDİ
Anderson sözlerine, "Kültürel algı spor dışında bir çocuğa vurmanın istismar olduğu ancak spor yaparken bir çocuğa vurmanın sosyal olarak kabul edilebilir olduğu yönünde. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Sosyal bağlamın ne olduğu önemli değil, her ikisinde de beyin zarar görüyor.” diyerek devam etti.
Ragbi Futbol Birliği (RFU) iddialara yanıt verdi ve oyuncuların güvenliği ve refahının en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.
Açıklamada, “RFU ve İngiltere Ragbi Futbol Okulları Birliği, özellikle oyuncuların güvenliği ve refahı konusunda öğretmenleri ve antrenörleri rehberlik ve çeşitli kaynaklarla desteklemek için yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadelerine yer verildi.
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