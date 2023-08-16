Yunanistan'da yasa dışı evlat edindirme skandalı: Taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği bebekler için DNA testi istendi

Taşıyıcı annelerin bilgilerine sahip olduklarını belirten çiftlerden birine DNA testi izni verilirken bir diğer çiftin DNA testine de bu hafta içinde izin verilebileceği kaydedildi.
SUÇ ÖRGÜTÜYLE İŞBİRLİĞİ YAPAN TÜP BEBEK MERKEZİNE BAŞVURANLAR DA EMBRİYOLARININ SATILMIŞ OLMASINDAN ENDİŞELİ
Öte yandan, suç örgütüyle işbirliği içinde çalışan tüp bebek merkezine çocuk sahibi olmak için başvuran çok sayıda çift de embriyolarının çalınıp başka ailelere satılmış olabileceği şüphesiyle polise başvurdu.
Ağustosta gündeme gelen skandal sonucunda, Girit'te aralarında doktor ve ebelerin de bulunduğu bir suç örgütünün, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yasa dışı yollardan yardımcı olduğu ortaya çıkmıştı.
AYLIK 600 EURO'YA TAŞICIYI ANNELİK
Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinde ekonomik zorluk çeken genç kadınların Girit'e getirilerek taşıyıcı anne veya yumurta donörü olmaya ikna edildiği, bunun karşılığında konaklama dahil tüm masraflarının karşılanarak genç kadınlara aylık yaklaşık 600 euro ücret verildiği belirlenmişti.
Uluslararası bağlantıları olan ve "offshore" şirketlere sahip olan suç örgütü üyelerinin çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerden 70 ila 120 bin euro ücret aldığı kaydedilmişti.
Onlarca kadını yasa dışı yumurta donörü ve taşıyıcı anne olarak kullanan suç örgütünün sadece Yunanistan değil, yurt dışından da çiftlerle evlat edindirme için anlaştığı ortaya çıkmıştı.
Haklarında insan ticareti, yasa dışı evlat edindirmeye aracılık, tüp bebek yasalarının ihlali, evrakta sahtecilik, sahte rapor düzenleme gibi çok sayıda suçlama bulunan 4 şüpheli tutuklanmış, gözaltına alınan diğer 5 şüpheli ise şartlı olarak serbest bırakılmıştı.
YUNANİSTAN'DA TAŞIYICI ANNELİK
Yunanistan'da taşıyıcı anneliğe ancak ilgili mahkeme izni olması ve bunun ticari amaçla ücret karşılığı yapılmaması koşuluyla müsaade ediliyor.
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