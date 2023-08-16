Yunanistan'da yasa dışı evlat edindirme skandalı: Taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği bebekler için DNA testi istendi

Taşıyıcı annelerin bilgilerine sahip olduklarını belirten çiftlerden birine DNA testi izni verilirken bir diğer çiftin DNA testine de bu hafta içinde izin verilebileceği kaydedildi.



SUÇ ÖRGÜTÜYLE İŞBİRLİĞİ YAPAN TÜP BEBEK MERKEZİNE BAŞVURANLAR DA EMBRİYOLARININ SATILMIŞ OLMASINDAN ENDİŞELİ

Öte yandan, suç örgütüyle işbirliği içinde çalışan tüp bebek merkezine çocuk sahibi olmak için başvuran çok sayıda çift de embriyolarının çalınıp başka ailelere satılmış olabileceği şüphesiyle polise başvurdu.



Ağustosta gündeme gelen skandal sonucunda, Girit'te aralarında doktor ve ebelerin de bulunduğu bir suç örgütünün, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yasa dışı yollardan yardımcı olduğu ortaya çıkmıştı.

