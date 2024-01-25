Zelenski: Rusya Ukraynalı esirlerin hayatlarıyla oyun oynuyor

Ele geçirilen 65 Ukraynalı askerin bulunduğu Rus askeri nakliye uçağının düşürülmesinin ardından Ukrayna devlet başkanı Zelenski açıklama yaptı.



Zelenski konuşmasında, "Rusların Ukraynalı esirlerin hayatlarıyla, sevdiklerinin duygularıyla ve toplumumuzun duygularıyla oynadığı gayet açık." ifadelerini kullandı.



Zelenski aynı zamanda Rusya topraklarına düşen uçakla ilgili gerçeklerin ortaya konulması gerektiğini vurguladı.



65 Ukraynalı savaş esiri, 6 Rus mürettebat ve 3 Rus askeri olmak üzere 74 kişiyi taşıyan "İlyuşin İl-76" askeri uçağı, Ukrayna sınırının sadece 40 kilometre kuzeyindeki Rusya'nın Belgorod kenti yakınlarında düşürüldü.



Sosyal medyada yer alan uçak kazasına ilişkin fotoğraf ve videolar, Belgorod'un kuzeydoğusundaki Yablonovo köyü yakınlarında meydana gelen patlamanın ardından uçağın düştüğünü gösteriyor.



Ukrayna ordusu Rusya'yı savaş esirlerinin hayatlarını riske atmakla suçladı.



Ayrıca Ukrayna, geçen yıl ağır hava saldırılarına sahne olan Belgorod üzerinde "güvenli bir hava sahası sağlanması" konusunda Rusya tarafından bilgilendirilmediğini ekledi.

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