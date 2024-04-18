Zelenski'ye yönelik saldırı planına yardım ettiğinden şüphelenilen kişi tutuklandı

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ve Polonya kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir operasyonla, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye yönelik saldırı planına yardım ettiğinden şüphelenilen Polonya vatandaşı tutuklandı.



Polonya Ulusal Savcılığı, Pawel K olarak bilinen kişinin Polonya'da tutuklandığını ve "Polonya Cumhuriyeti'ne karşı yabancı istihbarat için harekete geçmeye hazır olmak" ile suçlandığını açıkladı.



Bu kişinin Polonya'nın Rzeszów-Jasionka Havaalanındaki güvenlik konusunda Rusya'ya askeri istihbarat sağlamak ve Zelenski'ye yönelik bir saldırı planlanmasına yardımcı olmakla görevlendirildiği de iddia edildi.