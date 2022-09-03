2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, yeni eğitim ve öğretim yılında okulların ne zaman açılacağı, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin ne zaman biteceği açıklandı. İşte ayrıntılar...



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?



2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2022-2023 ARA TATİL TARİHLERİ



14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.



İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.