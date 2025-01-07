Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2.Sınav Duyurusu: AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, AÖL 2.dönem sınavları mart ayında 3 oturumda tamamlanacak. Peki, AÖL 2.dönem sınavları ne zaman?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınav takvimi belli oldu. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecek. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecek. 2. Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak.
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da
2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,
3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
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