AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı? Soru ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı. Yıllık takvim doğrultusunda 25 Mayıs tarihinde başlayan AÖF bahar dönemi final sınavları 26 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.
FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?
AÖF bahar dönemi final sınavlarında çıkan sorular ve cevap anahtarlarının önümüzdeki hafta içerisinde (27-31 Mayıs) tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.
Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi sınavı soruları ve cevapları Anadolum e-Kampüs adresinden erişime açılacak.
Adaylar, katıldıkları sınavına katıldıkları dersin sayfasında bulunan “ Çıkmış Sınav Soruları” sekmesinden cevap anahtarını görüntüleyebilir.
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