AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı? Soru ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasına kısa bir süre kala gözler soru-cevap duyurusuna çevrildi. Sınavdan alacakları puanları tahmin etmek isteyen öğrenciler "AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı? Soru ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir?" sorusuna yanıt arıyor.

AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı? Soru ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir?

Anadolu Üniversitesi , İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı sınav takvimi yayınlandı. Yıllık takvim doğrultusunda 25 Mayıs tarihinde başlayan bahar dönemi final sınavları 26 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. 

AÖF bahar dönemi final soruları ve cevapları yayımlandı mı? Soru ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? - 1

FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

bahar dönemi final sınavlarında çıkan sorular ve cevap anahtarlarının önümüzdeki hafta içerisinde (27-31 Mayıs) tarihleri arasında ilan edilmesi bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi tarafından bahar dönemi sınavı soruları ve cevapları Anadolum e-Kampüs adresinden erişime açılacak.

Adaylar, katıldıkları sınavına katıldıkları dersin sayfasında bulunan “ Çıkmış Sınav Soruları” sekmesinden cevap anahtarını görüntüleyebilir.

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