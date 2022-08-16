Bakan Özer'den 'Öğretmenlik kariyer sınavı' tepkilerine açıklama: Gölge etmeyin

'Öğretmenlik kariyer sınavı'na yönelik gelen tepkilere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açıklık getirdi.

Özer, Bengü Türk TV canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Özer, geçen dönem öğrencilere 36 milyona yakın yardımcı kaynak dağıtıldığını anımsattı.

Öğretmen meslek kanunu ve kariyer sınavlarına ilişkin soru üzerine Bakan Özer, ilk kez böyle bir kanunun yapıldığını, kanunun eksikliklerinin ve iyileştirme alanlarının olabileceğini söyledi.

''LÜTFEN KİMSE GÖLGE ETMESİN''

Özer, ''Bu bir kariyer sistemi. Zorunluluk yok. Biz bu sınavlarda öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliklerini ölçmüyoruz. Bu kamuoyunda istismar ediliyor'' diye konuştu.

Öğretmenlerin aldıkları eğitimi değerlendirmenin gerekli olduğunu belirten Özer, ''Buradan kimse siyasi rant üretmeye çalışmasın. Bu konuyu siyasi görünürlüğü artırmayla ilgili bir ranta dönüştürürsek kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı olmaz, ülke olur, çocuklarınız olur. Lütfen kimse gölge etmesin'' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ''SINAVA GİRMEYİN'' ÇAĞRISI



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlere bir çağrıda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, ''uzman öğretmen ve başöğretmen olabilmek için kariyer sınavına girecek öğretmenlere "sınava girmeyin" çağrısında bulundu.



20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI



Yirmi bin öğretmen atama takvimine ilişkin de açıklama yapan Özer, 27-31 Ağustos tercihlerin alınacağını, 1 Eylül'de de öğretmenlerin okullarında atanarak göreve başlayacağını hatırlattı.



''YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK''



Covid-19 vakalarında son dönemdeki artış hatırlatılarak yeni eğitim öğretim yılında nasıl bir yol izleneceği sorulan Özer, "Aynı kararlılıkla gerekli önlemleri alarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında da yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.​​​​​​​