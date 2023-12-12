İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilecek?

26 Eylül'de başlayan İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs başvuru işlemleri 20 Ekim'de sona erdi. Başvuru sürecinin ardından değerlendirmeler yapılacak, sonuçlar online sistem üzerinden ilan edilecek. İBB burs ödemeleri 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yapılacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



İBB burs başvuru süreci geçtiğimiz yıl 22 Ekim’de sona ermiş, sonuçlar ise 21 Aralık’ta açıklanmıştı.



Bu yıl da başvuru sürecinin 20 Ekim'de sona ermiş olması nedeniyle 2023-2024 dönemi İBB burs başvuru sonuçlarının aralık ayının ilk 15 günü içerisinde açıklanması bekleniyor.