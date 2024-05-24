Milli Eğitim Bakanı Tekin: Başlattığımız projelerin meyvelerini hep beraber görüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Artık Türkçe ve dil dersleri, yabancı dil dahil olmak üzere, dil derslerine çocuklarımızın ihtiyaç duydukları dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik. Okuma, yazma, konuşma ve anlama. Üzerinde dinleyip anlama üzerinden ölçmek üzere bir mekanizma geliştirdik. Bugün burada bu başlattığımız projenin meyvelerini hep beraber görüyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Başlattığımız projelerin meyvelerini hep beraber görüyoruz

Milli Bakanı Yusuf Tekin, Fatih’te bulunan Yedikule Hisarı'nda düzenlenen Geleceğin Yazarları Projesi Kitap Fuarı ve İmza Günü'ne katıldı.

Programa, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Törende konuşan Tekin, "Çocuklarımızın akademik başarıları için, toplumsal mutlulukları için kalabalık içerisinde, toplum içerisinde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için, kendi kariyer planlamaları için, en çok ihtiyaç duydukları şeyin kendilerini doğru anlaşılabilir ve istedikleri gibi ifade edebilme olduğunu söyledik." dedi.

Tekin, şöyle devam etti:

"Bunun için de ilk başlangıç noktamız, çocuklarımızın ana dillerinde güzel Türkçemizde kendisini rahat ifade edebilmesi gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Ve Türkçeyle ilgili ilkokullarda ve ortaokullarda Türkçeyle ilgili liselerde, yani ortaöğretim kurumlarında ise Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilgili bir dizi kararlar aldık. Ve dedik ki çocuklarımız bu derslerde daha iyi yetişsinler çünkü bu dersleri daha iyi yetişirlerse kendilerini daha iyi ifade edebilirler daha başarılı olabilirler dedik" diye konuştu.

"BAŞLATTIĞIMIZ PROJENİN MEYVELERİNİ HEP BERABER GÖRÜYORUZ"

Dil derslerinde yeni mekanizmaya değinen Tekin, ‘"Türkçeyle ilgili projeler başlattık, ‘Dilimizin Zenginlikleri’ ve ‘Sözlük Özgürlüktür’ gibi projeler bunlardan bazıları. Bir de bunun devamında dedik ki; artık Türkçe ve dil dersleri, yabancı dil dahil olmak üzere, dil derslerine çocuklarımızın ihtiyaç duydukları dört temel beceri üzerinden ölçelim dedik. Okuma, yazma, konuşma ve anlama. Üzerinde dinleyip anlama üzerinden ölçmek üzere bir mekanizma geliştirdik. Bugün burada bu başlattığımız projenin meyvelerini hep beraber görüyoruz. Ben gerçekten çok mutluyum. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, özellikle ana dilimizle ilgili Türkçemizle ilgili bu projelere çok ciddi şekilde sahip çıktılar." şeklinde konuştu.

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