TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

2024-2025 eğitm öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Burs başvuru tarihleri belli oldu. Belirlenen takvime göre, TEV burs başvuruları eylül ayında başlayacak. Peki, TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

Türk Vakfı bursuna başvuracak çok sayıda aday TEV sürecinin ayrıntılarını merak ediyordu. Yapılan açıklamaya göre bu yıl üniversite öğrencilerine 4 bin 500 TL, meslek lisesine 2 bin 200 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin 750 TL, doktora öğrencilerine 9 bin TL, üstün başarılılara ise 9 bin TL burs imkanı sağlanacak. Peki, TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler?

TEV Eğitim (Yüksek Öğrenim) Burs başvuru tarihleri belli oldu: TEV burs başvuruları ne zaman? TEV burs başvuru şartları neler? - 1

TEV TARİHLERİ

TEV'in resmi internet adresinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 öğretim yılı yükseköğrenim burs başvuruları 16 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

TEV BURS BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)

Öğrenimine yeni başlayanlar için: Başarı kriteri her yıl Eylül ayında ilan edilmektedir.

Ara sınıflar için :Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,40 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 62) Başarısız ders sayısı dikkate alınmamaktadır.
Hazırlık sınıfını okuyan öğrencilerin; başarıyla bir üst sınıfa geçtiğini belgelendirmeleri gerekir. (Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçildiğini gösteren belge yeterli değildir. Gönderilecek belgede başarılı ifadesi veya not ortalaması bulunması gerekmektedir.)

DGS ile yerleşen öğrenciler için: İki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

İkinci öğretim öğrencileri için: İkinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.


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