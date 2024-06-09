Üniversite yolunda ikinci sınav! YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Üniversite yolunda ikinci sınav! YKS'de Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salonda uygulanan sınavda 282 bin 812 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 8 bin 334 engelli aday katılıyor. AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici görev yapıyor.

Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutuluyor.

YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları

YKS 2024 yorumları: TYT nasıldı, zor muydu? Türkçe, matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri soru yorumları

Haberi Görüntüle

ENGELLİ ADAYLARA EK SÜRE

Bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre veriliyor.

Öte yandan, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın milli futbolcuları için Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı () düzenleniyor.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 ÖSYM üniversite sınavı sonuç tarihi

Haberi Görüntüle

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

AYT sınavına girilmezse ne olur? 2024 AYT'ye kaç kişi girecek?

AYT sınavına girilmezse ne olur? 2024 AYT'ye kaç kişi girecek?

Karneler ne zaman basılacak? İşte 2023-2024 okulların kapanış tarihi

Karneler ne zaman basılacak? İşte 2023-2024 okulların kapanış tarihi

DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 DGS giriş yerleri

DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 DGS giriş yerleri

ÖSYM kılavuzunda açıklandı: YKS puan hesaplama nasıl yapılır? OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanı nasıl hesaplanır?

ÖSYM kılavuzunda açıklandı: YKS puan hesaplama nasıl yapılır? OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanı nasıl hesaplanır?

Yeni müfredata hangi sınıflar ne zaman geçecek? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

Yeni müfredata hangi sınıflar ne zaman geçecek? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den açıklama

YKS'den ne zaman çıkılır? İşte TYT oturumu sınavı çıkış süresi

YKS'den ne zaman çıkılır? İşte TYT oturumu sınavı çıkış süresi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...