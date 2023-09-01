Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Bir süredir bu soru gündemde. Geçmiş yıllarda üniversiteler Eylül'ün ikinci yarısında açılıyordu. Bu yıl bazı üniversiteler açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Gerekçe ise yurtlarda süren hazırlıklar.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Öykü Tüccar/Ankara

Üniversiteler akademik takvimlerini güncelliyor. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi.

YURTLAR ÖĞRENCİLERE HAZIRLANIYOR

NTV'nin edindiği bilgiye göre; ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar.

6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.

Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Bu süre zarfında hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmalarını sağlanacak.

Bu kapsamda çalışmaların tamamlanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere açılış tarihlerini 2 Ekim'e ertelemesi çağrısı yaptı. Ancak, resmi bir yazı veya karar iletilmedi.

Başta depremzedelerin yoğun olarak yerleştirildiği, büyükşehirlerdeki üniversiteler yeni takvimlerini açıkladı.

Eylül ayı içerisinde açılması beklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti.

Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.

YÖK'TEN TERÖR ÖRGÜTÜ UYARISI

Üniversitelerin açılış tarihi yaklaşırken, başka illerde okuyacak öğrencilerin barınma ihtiyaçları için kritik bir uyarı da geldi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar üniversite rektörlerine mektup gönderek FETÖ, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı uyardı.

YÖK Başkanı, söz konusu örgütlerin, barınma ihtiyacı olan öğrencileri “öğrenci evi” adı altında örgütlemeye çalıştığı yönünde duyumlar geldiğini belirtti ve öğrencilere barınma konusunda yardımcı olunmasını, rehberlik edilmesini istedi.

Ünivesitelerde bu konuya ilişkin "destek birimleri" kurulması da önerildi.

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