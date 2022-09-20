YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman? (2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama)

YKS ek tercih sonuçları için beklenen haber geldi ve ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı. 19 Eylül tarihinde açıklanan YKS ek tercih sonuçları sonrasında üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Peki, ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

Haberler - ntv.com.tr 20.09.2022 - 09:35

YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman? (2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama)

ÖSYM tarafından açıklanan ek tercih sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Üniversitelerde kalan ek kontenjanlara göre tercih işlemlerini yapan adayların sonuçları dün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ek tercih üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihleri araştırıyor. Peki, ek tercih kayıtları ne zaman?

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ÖSYM tarafından açıklandı.

Buna göre; ek tercih üniversite kayıtları 26-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül'de yapılabilecek.

YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman? (2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama) - 1

EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman? (2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama) - 2

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YKS ek tercih sonuçları açıklandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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