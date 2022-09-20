YKS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman? (2022 ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama)

ÖSYM tarafından açıklanan YKS ek tercih sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Üniversitelerde kalan ek kontenjanlara göre tercih işlemlerini yapan adayların sonuçları dün açıklandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ek tercih üniversite kayıtlarının yapılacağı tarihleri araştırıyor. Peki, ek tercih kayıtları ne zaman?



YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ÖSYM tarafından açıklandı.



Buna göre; ek tercih üniversite kayıtları 26-30 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül'de yapılabilecek.

EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR?



Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.



Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında YKS ek tercih sonuçları açıklandı.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.



YKS EK TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

