YÖK'ten Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına ilişkin duyuru: Görevde yükselme sınavı ne zaman?

Yükseköğretim Kurulu, Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına ilişkin duyuru yayımladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK görevde yükselme sınavı 10 Kasım 2024 Pazar günü saat 14.30'da, tek oturum halinde Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul (Avrupa), İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon ve Van olmak üzere toplam 14 (on dört) sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Duyuruda, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı "YÖK", Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü "ÜNİVERSİTE", adına sınav organizasyonu yapılacak olan kurum ve kuruluşlar "KATILIMCI", sınava katılacak personel "ADAY", Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü birlikte "TARAFLAR" olarak anılacaktır.



ADAY'lar, sınav takviminde belirtilen tarihler arasında ÜNİVERSİTE'nin "Aday İşlemleri Sistemi" (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/) üzerinden sınav başvurularını yapacak ve sınav ücretini ödeyecektir. İlgili tarihler arasında başvuru sürecini tamamlamayan ADAY'ların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

ADAY'ların kimlik bilgisi, fotoğrafı, sınav merkezi, sınav binası, sınav salonu, sınav tarihi, sınav saati, sınav türü vb. bilgileri içeren "Sınav Giriş Belgeleri", ÜNİVERSİTE tarafından hazırlanacak ve sınav takviminde belirtilen süre içinde "Aday İşlemleri Sistemi" üzerinden ADAY'ların erişimine açılacaktır. ADAY'ların sınavda uyması gereken kurallar Ek-1'de yer almaktadır. Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavı her bir unvan grubu için 80 (seksen) adet, Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı her bir alandan 50 (elli) adet soru içerecektir. Sınav soruları çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı olacak şekilde ÜNİVERSİTE tarafından hazırlanacak/hazırlatılacaktır. Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınavı'nda soru dağılımı, YÖK'ün resmi internet sayfasında (www.yok.gov.tr) 13 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilen konu başlıklarından, Anayasanın yükseköğretime ilişkin maddeleri ile yükseköğretim mevzuatından yaklaşık %50, diğer konu başlıklarından da yaklaşık

%50 şeklinde olacaktır. Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı'nda ise ilgili alanlara ait sorular yer alacaktır.



Sınav soruları, 12 Eylül 2024 tarihinde (bu tarih dahil) yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında hazırlanacaktır.



Sınav soru kitapçıkları, aday sayısına bağlı olarak 1 (A) veya 2 (A, B) grup şeklinde ÜNİVERSİTE tarafından düzenlenecektir.



ADAY'ların kadrolarının bulunduğu kurum/kuruluşlara göre belirlenmiş olan sınav merkezleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Görev yaptığı ilde sınav merkezi bulunmayan ADAY'ların sınav merkezi, bulundukları yere en yakın sınav merkezi olacak şekilde ÜNİVERSİTE tarafından belirlenecektir. ADAY'lar farklı bir sınav merkezi tercih edemezler.