2020 Kıdem tazminatında tavan ve taban fiyat değişti (Kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor?)

2020'de kıdem tazminatı tavan ve taban fiyatları değişti. Asgari ücrete yapılan yüzde 15,03'lük zamla birlikte kıdem tazminatıda taban fiyat 2.943 TL, tavan fiyat ise 6,699 TL oldu. Bu fiyata yarın belli olacak memur ocak zammı ile enflasyon farkı da eklenecek. Peki kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Kıdem tazminatına hangi paralar dahil edilmiyor?

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Kıdem tazminatı taban ve tavan fiyatı 2020 itibariyle değişti. 

Yeni yılla birlikte kıdem tazminatı taban ve tavan ücretleri yeniden belirlendi.

2020'de asgari ücrete yüzde 15,03 zam yapılmıştı. Asgari ücrete yapılan bu zamla birlikte kıdem tazminatı da artacak. 

Kıdem tazminatında taban fiyatı 385 lira artarak 2.943 liraya yükselecek, tavan fiyat ise 6,699 lira olacak. 

Bu tutara memurlara yapılacak ocak zammı ve enflasyon farkı da eklenecek. 

Memur ve emekli maaş zammı ise yarın belli olacak. 

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR? 

Aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışanlara kıdem tazminatı ödeniyor. Tazminat ödenirken ise son brüt ücret dikkate alınıyor. 

Çalışılan yıl ve gün sayısına göre her yıl için bir brüt maaş olmak üzere hesaplama yapılıyor, bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

Düzenli ve nakit olarak ödenen paralar da brüt ücrete ekleniyor. Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı gibi düzenli ödenmeyen paralar ücrete dahil edilmiyor. 

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ SİSTEM HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER 

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