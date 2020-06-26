26 Haziran 2020 altın fiyatları (Anlık ve güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları)
Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 26 Haziran 2020 anlık ve güncel fiyatları... Gram altın 389 lira seviyelerinde... Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını 2.605 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 388,7 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 388,6 liradan tamamladı.
Yeni güne yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 388,7 lira seviyesinde seyrediyor.
Çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1.763 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve giderler ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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