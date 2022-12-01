ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2022 FED aralık ayı PPK faiz toplantısı)

FED faiz kararı için Jerome Powell'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, faiz artırımları için yavaşlama sinyali verdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in sitesinde yer alan toplantı takvimine göre, bir sonraki faiz kararını toplantı tarihi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak.



14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

POWELL'DAN FAİZ AÇIKLAMASI



Faiz artırım hızını ise yavaşlatabileceklerini belirten Powell, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken, faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir." diye konuştu.



Powell, "Enflasyonu kontrol edebilmek için faizi daha ne kadar artırmamız gerekeceği ve para politikasını ne kadar süre kısıtlayıcı şekilde tutacağımız, faiz artırım konusundaki yavaşlamaya ilişkin zamanlamadan çok daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.



EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?



ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.