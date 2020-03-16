ABD'li havayolu şirketi United maaşları yüzde 50 düşürdü

Corona virüs salgını dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği sektörlerden birisi de havayolu ve turizm sektörü.



ABD'nin önde gelen uluslararası hava yolu firmalarından United'ın çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme mesajı ABD basınında yer buldu.



CNN International'da yer alan habere göre, şirketin CEO'su ve Başkanı tarafından kaleme alınan mesajda şirketin üst kademesinde yer alan isimlerin maaşlarında yüzde 50 kesintiye gidileceği bilgisine yer verildi.



Nisan ve Mayıs ayları için yolcu kapasitesini yüzde 50 düşüren şirket bu durumun çalışanlarının maaşını etkilememesi için tüm çabanın sarf edildiğinin altını çizdi.



Dünya genelinde 100 bin çalışanı bulunan şirket gönüllü ücretsiz izin opsiyonu üzerinde bir toplantı yapılacağını duyurdu.



Şirketin yönetim kurulu bu yönde bir karar alırsa bazı çalışanlardan ücretsiz yıllık izin kullanmaları istenecek.



Çalışanların bağlı olduğu sendikaların önümüzdeki günlerde havayolu yönetimi ile bu konuyu tartışmak için bir araya gelmesi bekleniyor.

