Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

Gram altın, geçen haftaya 530 TL’'den başladıktan sonra büyük oranda dolar/TL'nin yükselişinden destek bularak 2020 Kasım ayındaki rekorunu kırmıştı. Sonrasında dolar kurunun 9,60 seviyesinin üzerine tırmanması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle gram altın yeni haftaya 562 TL civarında başladı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN FİYATI



Geçen haftanın ortalarına kadar dalgalı bir seyir izleyen ons altın, cuma günü Powell’ın konuşmasından önce 1.810 dolara kadar tırmanmıştı. Konuşma sonrasında gerileyen ons altın, yine de 1.798 dolar civarında yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

