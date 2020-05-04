Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (4 Mayıs 2020 gram ve çeyrek altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4  Mayıs 2020 anlık ve güncel altın kuru fiyatları... Gram altın 383,93 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 630 lirada, Cumhuriyet altını ise 2.515 lirada yer alıyor. Altının onsu ise 1.700,07 dolar.

ntv.com.tr 04.05.2020 - 07:35

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Geride bıraktığımız hafta, Avrupa ülkelerinin corona virüs salgınında zirvenin geçildiğine ilişkin temkinli işaretler vermesi ve ABD'de vaka sayısının bu ayın en yavaş artışını gerçekleştirmesinin ardından son yedi haftanın en büyük haftalık kaybına yönelerek düşüş eğilimine giren altın fiyatları, yeni haftaya değer kazancıyla başladı.

CORONA VİRÜSTE SON DURUM

Altının gram fiyatı 383,93 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 630 lirada, Cumhuriyet altını ise 2.515 lirada yer alıyor.

Ons altın ise 1.700,07 dolar seviyelerinde yer alıyor.

Dünya piyasalarında corona virüse bağlı gelişmeler takip edilirken bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. 

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