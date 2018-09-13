Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 246,1 lira seviyelerinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki düşüşlere paralel 243 lirayı test eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kaybıyla 246,00 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışının hemen üzerinde 248 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 405 lira, Cumhuriyet altını da 1.659 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.205,13 dolardan işlem görüyor.
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