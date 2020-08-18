AMB: AB bankalarında toparlanma 2022'den önce olmaz

Bankaların borçlarını ödeyebilme gücüne tam olarak kavuşmalarının Euro bölgesi ekonomisine bağlı olduğunun altını çizen De Guindos, Euro bölgesi ekonomisinin son iki aylık dönemde Covid-19 öncesi dönem düzeylerine yavaşça dönmeye başladığına işaret etti.



Bu arada euro dolar karşısında yüzde 0,29 değer kazanarak 1,19 dolara yükseldi.



Avrupa Merkez Bankası eski Başkanı Mario Draghi de yaptığı açıklamada, AB üyesi ülkelerin hükümetlerini Covid-19 salgınında uyguladıkları büyük teşvikleri ekonomilerini iyileştirmek için kullanmaları konusunda uyardı; bunu yapmadıkları durumda başka bir borç krizi riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaklarını vurguladı.