Apple mağazaları iki hafta kapalı olacak

Apple'ın CEO'su Tim Cook tarafından yapılan açıklamada şirketin corona virüsü araştırmaları için 15 milyon dolar bağışlayacağı belirtilirken virüse karşı Çin’de kapanan mağazalarının açılacağı belirtildi.

RANDEVUSU OLAN NE YAPACAK?

Cook, 27 Mart tarihine kadar Çin dışındaki bütün Apple mağazalarının kapalı olacağını aktardı.

CEO mağazaların kapalı olduğu dönemde internetten danışma kanallarının açık tutulacağını belirtti.



In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ