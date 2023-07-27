Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ECB temmuz ayı PPK faiz kararı)

Temmuz ayı ECB faiz kararı açıklandı ve küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımlarını direkt etkileyen etkenlerden olan ECB faiz kararı, yatırımcıların odağında. Peki, ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?

ECB FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı

