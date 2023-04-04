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Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB mayıs ayı faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı öncesinde, yatırımcılar politika faizinin Avrupa Bölgesi'nde ne yönde olacağını merak ediyor. Dolar, emtia ve kripto para tarafından yatırımı olan binlerce kişi, ECB'nin mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, ECB faiz kararı ne zaman?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB mayıs ayı faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı, mayıs ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ECB'nin "şahin" adımlarla hareket ettiği dönemde, yatırımcıların tedirgin piyasa takibi sürüyor. Peki, (ECB) faiz kararı ne zaman?

ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimi belli oldu.

Buna göre; ECB mayıs ayı faiz kararı toplantısı 4 Mayıs'ta yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 16.15'te açıklanacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB mayıs ayı faiz kararı) - 1

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

İmalat sanayi PMI, bölge genelinde 50 seviyesinin altındaki seyrini sürdürerek daralmaya işaret ederken, henüz enflasyonla mücadelede sona gelinmemesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) "şahin" adımlarına devam edeceği beklentisi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Banka'nın, mayıs ve temmuz toplantılarında 25'er baz puan faiz artırması bekleniyor.

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