Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı faiz kararı açıklandı: ECB'nin haziran ayı faiz kararı ne oldu?

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, yüksek enflasyonla mücadele de faiz oranlarını art arda sekizinci kez yükseltti. ECB'den yapılan açıklamada, bankanın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı faiz kararı açıklandı: ECB'nin haziran ayı faiz kararı ne oldu?

ECB haziran ayı faiz kararı toplantısı 15 Haziran'da yapıldı. 

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.

Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3,50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,2’5e yükseltildiği kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı faiz kararı açıklandı: ECB'nin haziran ayı faiz kararı ne oldu? - 1

BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

'nın (ECB) toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordyu. Bankanın gelecek dönem için veri bazlı karar alma yöntemini sürdüreceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırabileceği beklentisi öne çıkarken, ECB'nin bu toplantıda açıkladığı makroekonomik tahminlerin de varlık fiyatları ve piyasa beklentileri üzerinde etkili olması tahmin ediliyor.

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