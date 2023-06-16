Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı faiz kararı açıklandı: ECB'nin haziran ayı faiz kararı ne oldu?

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyordyu. Bankanın gelecek dönem için veri bazlı karar alma yöntemini sürdüreceği öngörülüyor.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artırabileceği beklentisi öne çıkarken, ECB'nin bu toplantıda açıkladığı makroekonomik tahminlerin de varlık fiyatları ve piyasa beklentileri üzerinde etkili olması tahmin ediliyor.

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