Bakan Albayrak: Türkiye artık yenilenebilir enerjide teknoloji üretebilen bir ülke konumuna geldi

Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan fabrikanın açılışında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak özetle şunları söyledi;

"Ekonomide başlattığımız katma değerli ve istihdama dayalı üretim modeli bir çınara dönüşmeye başladı. Türkiye artık yenilenebilir enerjide teknoloji üretebilen bir ülke konumuna geldi.

Teknolojinin her alanında değişimi başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz."

"HER YIL YAKLAŞIK 100 MİLYON DOLARLIK PANEL İTHALATINI ENGELLEMİŞ OLACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yaptığı konuşmada, "Her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını engellemiş olacağız. Elektrikte güneş enerjisinin payı yüzde 25 artacak. Geçen yıl 4,1 milyon hanenin elektriğini güneşten karşıladık" dedi.

VİDEO: İLK YERLİ GÜNEŞ PANELİ FABRİKASI BİN 400 KİŞİYE İSTİHDAM YARATACAK



1,4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM



Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 1,4 milyar dolarlık yatırımla kurulan ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1400 kişiye istihdam sağlayacak.



Söz konusu fabrika, Avrupa ve Orta Doğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olma özelliğini taşıyor.