Bakanlıktan 28 ilde konut ve arsa satışı: Aralarında İstanbul da var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 ilde 472 konut ve ticari arsayı, ev ya da yatırım yapmak isteyenler için satışa çıkarmıştı.

İstanbul'da Bakırköy Şenlik Mahallesi, Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Çatalca Kaleiçi Mahallesi, Maltepe Atışokulu Mahellesi, Pendik Esenyalı Mahallesi, Şile Hacıkasım Mahallesi, Arnavutköy Haraççı Mahallesi ilçelerinde konut arsaları; Sancaktepe Samandıra Mahallesi’nde ise ticaret ve konut arsaları olmak üzere toplam 169 arsa satışa sunulacak.

YÜZDE 25 PEŞİNAT VE 24 AY VADE İMKANI



Fiyatları 127 bin 755 TL'den başlayan arsalar için 5-6 Nisan'da Küçükçekmece’de açık artırma yapılacak.

Arsalar peşin veya yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulacak.

İnternet katılımı ise 4 Nisan, saat 10.30’da sonlanacak.



ALICILAR ARSALARA BAKMAYA BAŞLADI



Ev veya yatırım yapmak isteyen İstanbullular, arsaları gezip görmeye başladı.



İstanbul Arnavutköy'de bulunan arsaya bakmaya gelen Derya Yapanel, "Biz de geleceğimiz için yatırım yapmak istiyoruz. Bugün Avrupa Yakası'ndaki bütün arsaları görmeye geldik. Nisanda açık artırma gerçekleşecek. Cazip koşullarda satılan arsalar için açık artırmaya katılacağız" dedi.

Onur Sencer Akıncı, "Bakanlığın İstanbul içinde arsa satışı yapacağını duyduk. İnternet sitesinden arsaların yerlerini öğrendik. Arnavutköy’de oturuyoruz, o yüzden bugün önce buraya geldik. Bizim de şehir içinde, bahçeli bir evimiz olsun diye arsaya bakmaya geldik" diye konuştu.



Kemal Şekerci, "Bakanlığın açık artırmayla bazı bölgelerdeki konut ve ticari arsaları satışa çıkardığını öğrendik haberlerden. Firma olarak biz de bu fırsattan yararlanıp yatırım yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

