Beyrut'taki patlamada firari eski Nissan CEO'su Ghosn'un evi de zarar gördü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yankıları dünya kamuoyunda sürerken, Japon basını konuyla ilgili yeni bir detayı gündeme getirdi.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un olay yerine 5 kilometre uzaklıkta bulunan evinin de patlamada zarar gördüğü belirtildi.

Yerel kaynaklara göre Ghosn'un eşi Carole Nahas ailesinin güvende olduğunu belirterek evin zarar gördüğünü doğruladı.



LÜBNAN'A KAÇMIŞTI



Brezilya, Fransa ve Lübnan vatandaşı olan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a kaçmış, hakkındaki iddiaları reddettiği ilk basın toplantısını Beyrut'ta düzenlenmişti.

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