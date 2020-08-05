Beyrut'taki patlamada firari eski Nissan CEO'su Ghosn'un evi de zarar gördü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada hakkındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor'un firari eski Başkanı Carlos Ghosn'un evinin zarar gördüğü bildirildi.

İHA 05.08.2020 - 16:28

Beyrut'taki patlamada firari eski Nissan CEO'su Ghosn'un evi de zarar gördü

İlişkili Haberler

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada ara karar

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına ilişkin davada ara karar

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Eski Nissan CEO'su Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un kaçışına ilişkin davanın sanığından "tehdit" iddiası

Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un kaçışına ilişkin davanın sanığından "tehdit" iddiası

Japonya’dan Nissan Motor'un firari eski başkanı Ghosn için yeni adım

Japonya’dan Nissan Motor'un firari eski başkanı Ghosn için yeni adım

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yankıları dünya kamuoyunda sürerken, Japon basını konuyla ilgili yeni bir detayı gündeme getirdi.

Hakkındaki yolsuzluk iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un olay yerine 5 kilometre uzaklıkta bulunan evinin de patlamada zarar gördüğü belirtildi.

Yerel kaynaklara göre Ghosn'un eşi Carole Nahas ailesinin güvende olduğunu belirterek evin zarar gördüğünü doğruladı.

LÜBNAN'A KAÇMIŞTI

Brezilya, Fransa ve Lübnan vatandaşı olan Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan firar ederek Lübnan'a kaçmış, hakkındaki iddiaları reddettiği ilk basın toplantısını Beyrut'ta düzenlenmişti.

VİDEO: FİLM GİBİ FİRARDA YENİ GÖRÜNTÜLER

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...