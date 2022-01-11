Bill Gates’ten temiz enerjiye 15 milyar dolar

Dünyanın en zenginlerinden Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates tarafından desteklenen iklim fonunun temiz enerjiye 15 milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı.

Gates tarafından 2015 yılında kurulan Breakthrough Energy Group bünyesinde yer alan Breakthrough Energy Catalyst (BEC) fonunun, bugüne kadar işletmelerden ve hayır kurumlarından 1,5 milyar doların üzerinde para toplarken, genel müdür Jonah Goldman, Financial Times'a, fonun bu miktarın 10 katı (15 milyar dolar) yatırım yapmayı planladığını söyledi.

Goldman, 15 milyar doları dağıtmak için fonun yenilikçi finansal yapılar ve ortaklık anlaşmaları kullanmayı planladığını söylerken, “Temiz teknolojinin ulaşılması en zor olanlara dağıtımını sağlayan bir son mil finansmanıyız ve bu nedenle oradaki en riskli sermaye olacağız. Gerçekten hangi teknolojik yolların en etkili olacağını göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Breakthrough Energy, web sitesinde BEC'yi "düşük karbon ekonomisini destekleyecek yeni çözümleri nasıl finanse edebileceğimizi, üretebileceğimizi ve satın alabileceğimizi gösteren bir program" olarak tanımlıyor.

BEC’in başlangıçta doğrudan hava yakalama, yeşil hidrojen, uzun süreli enerji depolama ve sürdürülebilir havacılık yakıtına odaklanacağı vurgulandı.

Financial Times, mali açıdan uygun olmayacak büyük projelere yatırım yapmayı planlayan fonun, hayırsever bağışlar, alt piyasa sermaye yatırımları ve ürün alım anlaşmaları yapacağını söyledi.

AB VE ABD DESTEK VERİYOR

BEC, Eylül ayında Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America ve ArcelorMittal'den yatırım aldığını duyurmuş, bununla birlikte ABD Enerji Bakanlığı ve AB'nin yürütme kolu olan Avrupa Komisyonu'ndan da destek almıştı.