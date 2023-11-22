Binance CEO'su Changpeng Zhao (CZ) kimdir, neden istifa etti?

Genellikle "CZ" olarak bilinen, Çin kökenli Kanadalı iş insanı Changpeng Zhao, 10 Eylül 1977 tarihinde dünyaya geldi. Gençken ailesiyle birlikte Kanada’ya taşınmadan önce ilk eğitimini Çin’de aldı.



Kanada’da liseye devam etti ve daha sonra Montreal’deki McGill Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi diploması aldı. Mezun olduktan sonra, başlangıçta bir yazılım geliştiricisi olarak teknoloji endüstrisinde çalışmaya başladı ve sonunda liderlik rollerine ve girişimciliğe geçti.



NEDEN İSTİFA ETTİ?



ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.



ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC, Washington’da federal mahkemeye başvurduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, hakkındaki suçlamaları kabul etti ve istifa kararı aldı.