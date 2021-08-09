BioNTech, aşı gelir tahminini yükseltti

Alman ilaç şirketi BioNTech, bu yıl için Covid-19 aşısı gelir tahminini 15,9 milyar euroya (18,7 milyar dolar) yükseltirken, mRNA teknolojisini kanser hastalıkları için test etme planlarında ilerleyeceğini duyurdu.

BioNTech, Covid-19 aşısındaki ortağı Pfizer Inc. ile birlikte bu yıl için yaklaşık 2,2 milyar doz ve 2022 için 1 milyar doz aşı teslimat için sözleşme imzaladığını açıkladı. BioNTech daha önce 2021 yılı için Covid-19 aşısı gelir tahminini 12,4 milyar euro olarak açıklamıştı.



Bloomberg'de yer alan habere göre, ﻿​Pfizer da geçen ay bu yıl 33,5 milyar dolarlık satış rakamına ulaşabileceğini açıklamıştı.