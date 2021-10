BMW ve Bill Gates, elektrikli araçta birleşti: Aynı şirkete yatırım yaptılar

ABD, Michigan merkezli yeni kurulan bir elektrikli otomobil pil sistemleri şirketi, Alman otomotiv devi BMW ve Bill Gates’in Breakthrough Energy şirketi tarafından yatırım aldığını açıkladı.



Our Next Energy (ONE) adlı şirket, elektrikli otomobillerin pil menzillerini yaklaşık bin 200 kilometreye çıkarma hedefiyle yola çıkarken, toplamda 25 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu.



Şirketie yatırım yapan şirketlerin başında BMW iVentures, Detroit merkezli Assembly Ventures ve Argonne Ulusal Laboratuvarları ile ortak olan Chicago merkezli Volta Energy Technologies gelirken, Bill Gates’in iklim değişikliğine karşı yenilikleri desteklemek ve finanse etmek amacıyla kurulan Breakthrough Energy’nin de yatırımcılar arasında olduğu aktarıldı.

YENİ ÇIKAN ŞİRKETLERE YATIRIM YAPIYOR



2015 yılında Bill Gates tarafından kurulan, sürdürülebilir enerjide ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için diğer teknolojilerde inovasyonu hızlandırmayı amaçlayan Breakthrough Energy, nükleer füzyon, yenilenebilir enerji depolamak için büyük kapasiteli piller ve mikrop kaynaklı biyoyakıtlar gibi yeni kavramları ticarileştirmeye çalışan çeşitli başlangıç şirketlerine yatırım yapıyor.



Şirket daha önce de, pil geri dönüşümü yapan Redwood Materials, elektrikli uçak üreticisi ZeroAvia ve katı hal pil geliştiricisi QuantumScape’e yatırım yapmıştı.

HEDEF, TAM ŞARJ İLE BİN 200 KİLOMETRE YOL



Kısa bir süre kurulan Our Next Energy (ONE), kobalt ve nikel içermeyen katotlar kullanan yapısal bir hücreden pakete tasarımı birleştiren ikili bir pil üzerinde çalışırken şirketin hedeflerinde ilk olarak elektrikli araçların tam şarj ile bin 200 kilometreye kadar yol alması bulunuyor.



Ford Motor, Apple ve A123 Systems'de 30 yıldan fazla deneyime sahip bir akü sistemleri mühendisi olan ONE'ın kurucusu ve CEO'su Mujeeb Ijaz, finansal destekçiler hakkında, “Kendimizi uzun vadede bu işin içinde olan insanlarla çevrelemek istedik. Şirketimizin büyümesine yardımcı olabilirler ve aynı zamanda diğer teknolojiler için birer mıknatıstırlar” diye konuştu.

'YATIRIMLAR YARDIMCI OLACAK'

Ijaz, yeni yatırımın pil yazılımı ve güç elektroniğinden yapay zeka ve makine öğrenimine kadar uzanan araştırma ve geliştirmeye fon sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

“Hammaddeden pil hücre üretimine kadar gitmeyi planlıyoruz” diyen Ijaz, ONE'ın gelecek yıl şirketin üretimi büyütmesine yardımcı olmak için ek finansman ve ortaklar arayabileceğini de sözlerine ekledi.