Boğaziçi Beton halka arz oluyor (Talep toplama tarihleri belli oldu)

Boğaziçi Beton, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayı sonrası başlayan halka arz süreci talep toplama süreciyle devam ediyor. Şirket, 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde üç gün süresince talep toplayacak.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla paylarının halka arz edilmesi planlanan ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda pay başına talep toplama fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.



Halka arzda Boğaziçi Beton'un mevcut 280 milyon TL çıkarılmış sermayesinin, 100 milyon TL artırılarak 380 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor. 14 milyon TL nominal değerli payların ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirileceği halka arzın sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 30 olacak.



Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SİNERJİSİNİ YATIRIMCILARA AKTARMA HEDEFİ

Hazır beton üretimi ve satışı faaliyetlerinin yanı sıra agrega maden işletmeciliği ve inşaat malzemeleri ticareti faaliyetlerini de yürüten Boğaziçi Beton'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin, ilerleyişi istikrarlı bir şekilde devam eden inşaat sektörünün sinerjisini yatırımcılarına aktarmayı hedeflediklerini dile getiriyor.



Boğaziçi Beton'un büyüklüğünü Avrupa genelindeki rakamlarla özetleyen Zengin, "Geçen sene 3 milyon m3’ün üzerinde beton dökmüş bir şirketiz. Avrupa’daki bazı ülkelerle bu rakamı kıyasladığımızda; Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 2019 yılı verilerine göre Danimarka’da ülke genelinde 2.7 milyon m3, Finlandiya’da 2.7 milyon m3 ve Slovakya’da 2.8 milyon m3 beton dökülmüş. Boğaziçi Beton, 2019 yılı verilerine göre bu üç ülkeden daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. 2020 yılında yine THBB verilerine göre Türkiye’de üretilen ve satılan hazır beton miktarı 95 milyon m3 olmuştur” dedi.

BETON ÜRETİM KAPASİTESİ 6 MİLYON METREKÜP



Şu ana kadar yaklaşık 1285 önemli projede yer aldıklarını ve 2020 yılsonu itibariyle toplam hazır beton üretim kapasitelerinin yaklaşık 6 milyon m3 olduğunu anlatan Zengin şunları söyledi:

“Bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanımızın önemli markalarından biri olduk. En önemli farklarımızdan biri tüm ekipman ve tesislerimizin kendimize ait olması. Bu nedenle finansman yapısı ve öz sermayesi güçlü bir yapı olmamız en büyük avantajımız. Sektörümüz özellikle kentsel dönüşüm projelerinin artması nedeniyle yükselen bir ivmeye sahip. İstanbul’da yaşanacak olası depreme karşı yapılan çalışmalarla inşaat sektörünün alanımıza olan ihtiyacı eş zamanlı olarak artıyor.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı sonunda yayınladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’na göre gelecek beş yılda, 1.5 milyon konutun yenilenmesi ihtiyacı olduğu açıklandı. Bu yaklaşık 90 milyon metreküp beton anlamına geliyor. Yatırımcılarımızın sağlayacağı finansman desteği ile birlikte kapasitemizi daha da artırmak ve fırsatları değerlendirerek ilerlemek en büyük arzumuz" dedi.

