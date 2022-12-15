Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (15 Aralık 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor.



Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 82,12 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının talep endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

ABD'DE TİCARİ HAM PETROL STOKLARI ARTTI



ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Fed'in dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi.



Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini 50 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, enflasyonda gerilemeye ilişkin daha net kanıtlar görülmesi gerektiğini ifade etti.



Fed'in kararı ve açıklamaları, doların değerinin artacağına ve petrol talebini olumsuz etkileyeceğine yönelik beklentileri yükseltti.



ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan artışlar da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılayan bir unsur oldu.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 10 milyon 200 bin varil artarak 424 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 913 bin varil azalacağı yönündeydi.



Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 4 milyon 500 bin varil arttı ve 223 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.



Öte yandan, Kanadalı TC Energy Corp, Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan Keystone boru hattının bir bölümündeki faaliyetlerin yeniden başlayacağını açıkladı. Boru hattında 14 bin varilden daha fazla miktarda bir petrol sızıntısı yaşanması, tüm boru hattının bir haftadır kapanmasına neden olmuştu.



Brent petrolde teknik olarak 82,26 ile 82,35 dolar aralığının direnç, 82,04 ile 81,91 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BRENT PETROLÜN 10 YILLIK GRAFİĞİ

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

KÜRESEL PETROL KRİZİ TEKRARLANIR MI? / VİDEO HABER