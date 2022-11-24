Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? (24 Kasım 2022 petrol fiyatları)

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,92 dolardan işlem görüyor.



Dün 89,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,41 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 84,92 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,58 dolardan alıcı buldu.

ABD'DE TİCARİ HAM PETROL STOKLARI GERİLEDİ



Fiyatlardaki düşüşte, G7 ülkelerinin Rus petrolüne uygulamayı planladığı tavan fiyat teklifinin beklentilerin üzerinde olacağına yönelik haber akışı ve bunun arz daralması endişelerini hafifletmesi etkili oldu.



Henüz resmi bir karar alınmasa da, G7 ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün varil başına tavan fiyatının 65 ila 70 dolar olarak belirlenmesi konusunu tartışıyor.



Uzmanlar, söz konusu fiyat aralığının beklentilerin üzerinde olduğunu ve bunun küresel arzın kesintiye uğrama riskini azaltacağını belirtiyor. AB liderlerinin gelecek günlerde tavan fiyat konusunu yeniden ele alması bekleniyor.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azalarak 431 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil azalışla 390 milyon 500 bin varil oldu. Ancak, söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 100 bin varil artışla 211 milyon varile yükseldi.



Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve aynı zamanda da tüketicisi konumundaki ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.



Çin'de artan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları ise küresel resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılıyor. Ülkenin çarşamba günü yaklaşık üç yıl önce başlayan salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük Covid-19 vaka sayısını bildirdiğine yönelik haber akışı salgına yönelik tedbirlerin daha sıkılaştırılacağı beklentisi oluşturuyor.



Brent petrolde teknik olarak 85,18 ile 85,42 dolar aralığının direnç, 84,77 ile 84,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BRENT PETROL NEDİR?



Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.



Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.



Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi‘nden, Umman petrolü ise Orta Doğu‘dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?



SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre).



Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir.



Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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