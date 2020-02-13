Çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 13 Şubat 2020 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 306 lira seviyesinde bulunuyor.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 306 liradan işlem görüyor.

Ons altın fiyatlarındaki yükselişle iç piyasada çeyrek altın 502 liraya yükseldi.



Ons altının bin 575 dolara yükselmesinin iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları gözleniyor. 24 ayar gram altın 306 lira olurken çeyrek altın kritik seviyelerin üzerinde seyrediyor. Uluslararası gelişmelerin etkisiyle yükselen fiyatlar çevresinde çeyrek altın fiyatı 502 liraya ulaşarak rekor kırdı.



PİYASALAR CORONA VİRÜSÜN ETKİSİNDE (FED GELİŞMELERİ İZLİYOR)



Çin'de yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1369'a, teyit edilen vaka sayısı ise 60 bini aştı.



Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından dolar endeksinin 99 sınırına kadar yükseldiğini, bu durumun altının ons fiyatında satış baskısı yarattığını ifade etti.



Gram altın tarafında ise Suriye ile ilgili gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasınınfa beklendiğini aktaran uzmanlar, bugün yurt içinde yıllık sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade ederken yurt dışında ise ABD'de aylık ve yıllık bazda TÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar, teknik açıdan altının onsunda 1.540 doların destek, 1.575 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 300-305 lira bandının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

ALTIN VE PIRLANTADA 'SEVGİLİLER GÜNÜ' İNDİRİMİ